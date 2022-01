La Lazio prova a centrare almeno un bomber last-minute: Mattia Destro e Dany Mota in pole

Mosse disperate dell'ultimo minuto. L'Atalanta fa muro su Aleksei Miranchuk, pretende l'obbligo di riscatto, così Lotito e Tare cercano le altenative nell'ultimo giorno. Sarri è molto irritato, si aspetta almeno un attaccante che possa sostituire Muriqi a livello numerico. Fra le opzioni sale in pole nelle ultime ore Mattia Destro: lui sì che può arrivare in prestito con diritto di riscatto. L’ex giallorsso sta giocando piuttosto bene col Genoa, e nonostante l’andamento negativo della sua squadra, resta uno dei più positivi in zona gol. Rinforzo non certo ideale per Sarri, ma a questo punto va bene quasi tutto.

Alternative

Va bene anche scendere di categoria per trovare un rinforzo sino a fine annata. Spunta così anche Dany Mota del Monza. Lotito ne ha già parlato con l'amico Galliani, è l'alternativa più simile a Miranchuk, ormai è tramontato definitivamente. Classe 1998, 13 partite, 7 gol e 2 assist quest'anno, pilastro dell'under 23 del Portogallo, attaccante centrale ed esterno, è un jolly offensivo. Sarri vuole giocatori provenienti dal campionato italiano, ma ora bisogna escludere nemmeno una sorpresa dall'estero: per esempio, è stato proposto Ze Gomes, altro portoghese classe 1999, attualmente svincolato. Occhio sempre al 19enne Ryan Bakayoko, in scadenza col Montpellier a giugno, per cui potrebbe essere anticipato lo sbarco a Formello.