La Juventus apre uno store nella Capitale, la Roma ironizza: «Non c'è bisogno di vederlo»

La Juventus alla conquista di Roma: il club bianconero ha pubblicizzato sul suo account Twitter l’apertura di un nuovo store a via Nazionale, nel pieno centro della Capitale. Una scelta che ha fatto discutere i tifosi romanisti che si sono riversati in massa sui social per criticare una scelta di marketing all’apparenza bizzarra. Tra le tante risposte alla Juventus anche quella dell’account ufficiale giallorosso in lingua inglese: «Infine, qualcosa a Roma che davvero non c'è bisogno di vedere». © RIPRODUZIONE RISERVATA