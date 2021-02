Ricadute, cerotti e statistiche poco rassicuranti. Non proprio le condizioni ideali per presentarsi alla sfida d’andata degli ottavi di Champions contro il Porto. La doccia fredda di Napoli allontana la Juventus dall’Inter in vetta distante 8 punti, e nell’era dei 9 scudetti consecutivi i bianconeri non erano mai stati così indietro dopo 21 partite: 9 punti di ritardo rispetto alla scorsa stagione con Sarri in panchina, addirittura 17 sull’ultima di Allegri. C’era Delneri in quella Juve non esaltante.

MENO 9 DA SARRI

Le 6 vittorie consecutive e l’eliminazione dell’Inter in Coppa Italia sembravano aver dato alla squadra un’identità e un equilibrio definitivo, ma gli infortuni e la Champions imminente hanno costretto Pirlo a forzare alcune scelte al Diego Armando Maradona, schierando la 32° formazione diversa nelle 32 partita stagionali. E la Juve ha improvvisamente fatto un salto indietro di un paio di mesi. C’è però l’occasione di un riscatto immediato, un po’ come in Supercoppa contro il Napoli, domani sera nell’andata degli ottavi di Champions contro il Porto. Il contesto ideale: l’Europa ha un altro fascino e genera un entusiasmo diverso, anche così si spiega il primo posto del girone davanti al Barcellona. Ma occhio al Porto di Conceição, sottovalutato al sorteggio e secondo in Portogallo dopo gli ultimi tre pareggi consecutivi, ma - un po’ come la Juve - un’altra squadra in Champions: l’unica a non aver subito gol in casa nei gironi, e senza reti incassate nelle ultime 5 gare in Europa, l’ultima il 21 ottobre scorso contro il City. Oltre alla difesa blindata del Porto, intanto Pirlo deve fare i conti con un’infermeria sempre affollata.

INFORTUNI

Ieri Ramsey e Dybala si sono allenati parzialmente in gruppo, buoni segnali ma condizioni atletiche ancora parecchio indietro, mentre Cuadrado non tornerà prima di inizio marzo e Arthur rischia un’operazione e conseguente lungo stop. Il colombiano ha accusato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra che sarà rivalutata tra 10 giorni, senza di lui la Juve perde un elemento prezioso, in grado di impostare l’azione in difesa e svilupparla da esterno di centrocampo. Mentre si proverà a risolvere i problemi del brasiliano con terapie conservative, ma la calcificazione post traumatica a livello della membrana interossea preoccupa. Anche perché l’origine dell’infortunio risale addirittura ai tempi del Barcellona, e senza risultati immediati l’unica soluzione sarebbe un’operazione, con conseguente lungo stop.



© RIPRODUZIONE RISERVATA