La Juniores Lazio si aggiudica il Torneo delle Regioni

La Juniores Lazio si aggiudica il cinquattotesimo torneo delle Regioni, vincendo 3-0 in finale contro la Puglia. La squadra di Ippoliti esprime un buon calcio e vince con pieno merito. Le reti che decidono il match portano la firma di Menniti, Pastorelli e Gomez. Ippoliti ha cambiato due undiceismi rispetto alla gara contro la Lombardia, ovvero Spoletini e Cosentino in favore di De Marchis e Ruggiero. Per il resto, era la stessa formazione della semifinale. I ragazzi laziali hanno messo in evidenza delle belle trame di gioco ed il successp è ampiamente meritato. La gara è stata disputata allo Stirpe di Frosinone.

Ultimo aggiornamento: 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA