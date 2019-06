La Germania parte forte e vince 3-1 contro la Danimarca

Debutto ok per i campioni in carica della Germania, proprio con lo stesso punteggio degli azzurri di Di Biagio. Buona la prima della nazionale tedesca comincia il cammino nel Girone B dell'Europeo Under 21 battendo 3-1 la Danimarca allo stadio Friuli di Udine. La Germania si porta in vantaggio al 28' del primo tempo con un sinistro a incrociare in area di Richter. Il numero 11 tedesco firma anche il raddoppio al 7' della ripresa. Richter ruba palla su un retropassaggio errato di Pedersen, si invola sulla fascia sinistra, si accentra e infila Iversen per la seconda volta. La Germania chiude la gara al 20' con un contropiede micidiale dalla propria area di rigore. Richter lancia in profondità Waldschmidt che mette a sedere Iversen e lo supera con un pallonetto per il 3 a 0. La Danimarca accorcia le distanze al 28' della ripresa con Skov che trasforma dal dischetto un rigore assegnato per un tocco di mano in area e confermato dopo un rapido check Var.

