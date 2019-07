© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Flaminia vince il primo derby della nuova stagione. Strappato al Monterosi Daniele Nohman, attaccante romano, classe 1984. Nohman vanta una carriera, che lo ha visto indossare maglie come quelle della Pro Vercelli, Asti, Mantova, Gavorrano, Recanatese, Lupa Castelli Romani (con la quale ha vinto un campionato realizzando 21 reti), Viterbese, Fondi, Nocerina, L’Aquila, Albalonga e nell’ultima stagione con il Monterosi, squadra nella quale ha collezionato 35 presenze e realizzato 21 gol.Il nuovo numero nove della formazione civitonica ha la voglia di replicare se non migliorare la prestazione della passata stagione: «Ho conosciuto il presidente Bravini – ha detto la punta - e mi ha convinto con un grande progetto. Sono certo che sarà una stagione importante, per me sarà di grande stimolo». Contento anche il tecnico Punzi: «Avere a disposizione Nohman è una grande soddisfazione. Ora sta a noi metterlo nella migliore condizione per fargli esprimere il suo potenziale».