Il cammino della Flaminia Civita Castellana prosegue in Coppa Italia. I rossoblù hanno vinto in casa per 1-0 contro l’Aprilia e sono approdati agli ottavi di finale. Il 28 novembre si troveranno davanti come avversario il Giulianova. Per conoscere la sede occorre attendere il sorteggio. E' stata anche la prima vittoria stagionale della squadra di casa. Il successo che è stato salutato come una liberazione, sia dalla squadra e sia dai tifosi a fine partita. Il pass i civitonici lo hanno ottenuto, nei confronti degli ospiti grazie ad una maggiore determinazione, più possesso di palla e molte più occasioni da rete. Il tecnico Marco Schenardi ha scelto quello del 4-4-2 con Ferrara (autore del gol partita nella foto di Alessandro Perelli) e Polizzi di punta. Il gol partita è stato messo a segno al termine dei primi quarantacinque minuti con un rete di rapina da parte di Ferrara. L’attaccante ha rubato il tempo al difensore Montella che in precedenza aveva servito un debole pallone al portiere e con un pallonetto ha portato in vantaggio la Flaminia. Nella ripresa Berni è mancato il raddoppio.