Fonseca, bisogna dargliene atto, non ha mai nascosto il difetto peggiore della sua Roma. La fragilità della difesa, vulnerabile a prescindere dallo spessore dell’avversario. Il rendimento, nelle 28 partite stagionali, non è da squadra di vertice: 44 reti subite, media gol a gara di 1,57. Scadente il dato relativo ai 25 match di serie A: 35 reti incassate (comprese le 3 della sconfitta a tavolino contro il Verona e con media che sale a 1,66): 12 formazioni hanno fatto meglio di quella giallorossa. Così, nonostante il 4° attacco del campionato, la differenza reti (+9) ha il saldo attivo più basso, insieme con la Lazio che ha anche gli stessi punti (40), tra le prime 7 della classifica. Il problema, insomma, è lì dietro. C’è e si vede. Tant’è vero che l’allenatore, scendendo nei particolari, ha spesso sottolineato i regali fatti dai singoli. Gol in omaggio come se niente fosse e contro chiunque. Distrazione, sciatteria, inesperienza e impreparazione: errori per tutti i gusti. Ma la gaffe ad personam, però, non è sufficiente a spiegare lo scarso rendimento del reparto. Anzi, a volte, colpevolizzare uno o due giocatori, spesso in questa stagione anche il portiere, sminuisce l’handicap, quasi a sottovalutarlo.

SCARSA CONOSCENZA

I limiti sono individuali e di gruppo. Gli errori, del resto, hanno coinvolto chiunque. I portieri Pau Lopez e Mirante non portano punti in classifica, ma li tolgono; i centrali si sfidano a chi la combina più grossa, a cominciare da Smalling che, pure per qualche fastidioso infortunio, non è quello della scorsa stagione, ma hanno sbagliato soprattutto Ibanez e Kumbulla, i più giovani, e lo stesso Mancini non è stato sempre efficace. Questa sarebbe la sintesi di Fonseca davanti alle ricadute della difesa. Lo ha detto nelle giornate in cui gli omaggi sono stati evidenti. Ma la difesa, se fosse davvero così, sarebbe da accantonare in blocco. Invece qualche correzione è possibile. E soprattutto utile a mettere in sicurezza la squadra. Addestramenti dei singoli, iniziando dai portieri. E ancora di più esercitando i difensori che danno l’impressione di sbandare in marcatura. Nell’uno contro uno e non solo quando sono presi in velocità. Le gaffe non sono uguali tra loro. C’è chi lascia spazio all’avversario, chi sbaglia la postura o addirittura l’anticipo e chi si addormenta. Chi non sale per mettere l’avversario in fuorigioco e chi si schiaccia timidamente verso il portiere. Al centro del lavoro quotidiano devono finire le posizioni. Che proprio non convincono.

ASSETTO SU MISURA

Fonseca, anche questo lo ha ripetuto più volte in pubblico, avrebbe preferito giocare con la linea a 4. Con il suo 4-2-3-1. Utilizzato in questa stagione sono contro il Benevento, il 18 ottobre all’Olimpico. La virata in piena estate contro il Napoli, il 5 luglio al San Paolo. «I giocatori si sentono più sicuri» spiegò il portoghese, facendo capire di essere andato incontro alle esigenze del gruppo. Eppure la modifica non ha migliorato la situazione. Con la difesa a 3 sono aumentate le reti subite. Nello scorso campionato, dopo 21 partite (sempre 4° posto), 12 gol presi in meno e differenza reti da zona Champions (+15) e non da metà classifica. Più che il sistema di gioco, dunque, incide il comportamento di squadra. Il baricentro che si alza esageratamente, il pressing non omogeneo e la distanza eccessiva tra i reparti. I rischi aumentano invece di diminuire. Adesso aggiustare è complicato. Il rinforzo Reynolds è per la fascia destra. Senza Smalling, Cristante è la soluzione più gettonata. La Roma in 10 delle 28 partite non ha incassato gol e in 5, al centro della difesa, ha giocato Cristante, responsabile come gli altri, da Smalling a Ibanez, quando la Roma è crollata negli scontri diretti. Garantisce almeno esperienza. Anche perché l’allenatore non sembra intenzionato a cambiare ancora la traccia: il 3-5-2 lo ha usato solo contro lo Spezia, il 23 gennaio all’Olimpico. Ha rischiato il posto. E brindato con San Pellegrini.

