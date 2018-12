© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche la terza avventura di mister Simone Rughetti sulla panchina della Cynthia non è stata fortunata. Poche ore fa, infatti, la società genzanese ha deciso di esonerare il tecnico. Il club non ha ritenuto soddisfacente il cammino della squadra in questa prima parte di stagione: partita con ben altre ambizioni, la Cynthia al momento è dodicesima assieme al Villalba nel girone A di Eccellenza, a cavallo della zona play out e con un bottino non certo esaltante di 17 punti (quattro vittorie, cinque pareggi tra cui quello pre natalizio casalingo contro l’Almas e ben sei sconfitte).Stamattina la Cynthia aveva ufficialmente annunciato il gradito ritorno di Mauro Giacomini, già allenatore del club genzanese nella stagione 1995/96 sotto la presidenza del compianto Ivano Selli, nel ruolo di responsabile dell’area tecnica. «Al momento Giacomini guiderà gli allenamenti della prima squadra, poi nelle prossime ore decideremo se sarà lui l’allenatore anche per il proseguo del campionato o se verrà fuori un altro nome» sottolinea il presidente Fabio Costantini. E tra l’altro alla ripresa, nel giorno dell’Epifania, ci sarà l’attesissimo derby sul campo dello Sporting Genzano…