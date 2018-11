© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trentatre gol all’attivo in 11 giornate, alla media di tre gol per ogni partita. Con la Compagnia Portuale Civitavecchia di mister Paolo Caputo, certamente, non ci si annoia: la squadra tirrenica è il miglior attacco dell’intera Promozione. «Le mie squadre hanno sempre segnato tanto – dice l’ex tecnico di Civitavecchia, Ostia Mare, Anzio e Fregene – E la caratteristica è che non va a bersaglio solo un giocatore». In effetti il cannoniere è Ruggiero con 10 reti, ma ne hanno già segnati 6 anche Gallo e Tabarini, mentre Funari è a 4. «Il modulo che sto usando è quello che prediligo, vale a dire il 4-2-3-1 anche se in carriera non mi sono mai soffermato su un solo schema».Un antico adagio del calcio, però, dice che i campionati li vincono le migliori difese anche se la Cpc ha comunque il quarto miglior rendimento difensivo del girone. «E’ un concetto giusto. Ma per vincere bisogna fare gol anche perché spesso i pareggi sono mezze sconfitte nell’epoca dei tre punti». Anche il girone A di Promozione (come tanti della medesima e di altre categorie) propone un grandissimo equilibrio: la Cpc, il Corneto Tarquinia e i Monti Cimini comandano con 25 punti, la Vigor Acquapendente è a 24 e poi Aranova e Csl Soccer seguono a 20. «Un campionato estremamente difficile e tutte le sei squadre che sono al vertice possono lottare per la vittoria finale. Sono convinto che la lotta per la promozione si deciderà all’ultima giornata e mi auguro che la Cpc possa essere tra le protagoniste».Dopo tre campionati di Eccellenza vinti, sei anni da tecnico di serie D (con un play off conquistato) e una lunga carriera, Caputo ha preferito ricominciare dalla Promozione. «Non sono arrivate chiamate importanti, ma qui ho trovato un progetto serio con la famiglia Presutti che conosco da anni e che vuole fare cose molto importanti». La chiusura riguarda lo stop forzato dei campionati del prossimo week-end. «Non avrei preso la decisione di bloccare tutto: c’è tanta gente nel mondo del calcio che si rapporta nelle giuste modalità con il mondo arbitrale. Sicuramente c’è una forte esasperazione, non solo nel calcio ma in generale nella società odierna. Servirebbe un maggior dialogo tra noi addetti ai lavori e gli arbitri, non credo che chiudersi sia la soluzione giusta. Qui al Cpc, ad esempio, c’è l’idea di togliere le recinzioni tra il campo di gioco e gli spalti proprio per dare un segnale di apertura e fiducia».