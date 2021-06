Coppa America, la Corte Suprema del Brasile dà il via libera: domenica gara d'apertura tra la Seleçao e il Venezuela

Ok, si gioca. La Corte Suprema del Brasile ha autorizzato lo svolgimento della Coppa America di calcio nel Paese, per quanto duramente colpito dalla pandemia di Covid-19, dopo che la maggioranza dei suoi giudici hanno respinto i ricorsi per l'annullamento del torneo. Dopo che sei giudici su 11 hanno votato a favore in una sessione straordinaria del tribunale, la controversa competizione inizierà domenica, con l'apertura tra Brasile e Venezuela a Brasilia.