Coppa Italia di Eccellenza, si avvicina l'atto conclusivo. Quattro le squadre in corsa per aggiudicarsi il trofeo.Domani sono in programma le gara d’andata delle due semifinali, che dovranno scegliere le finaliste della gara secca, in programma il 6 febbraio su un campo ancora da stabilire. Il calcio d’inizio delle due gare è fissato per le 14.30. Dei due confronti quello più incerto si gioca ad Ardea, tra il Team Nuova Florida (seconda in classifica nel girone A dell'Eccellenza) e l’Unipomezia (bi-campione uscente che nella coppa cerca di "affogare" le delusioni del campionato e giustificare gli investimenti fatti dal presidente Valle, che finora non hanno avuto i riscontri sperati sul campo). Si tratta di un derby, già andato in onda in campionato e vinto di misura (1-0) dalla Nuova Florida, la cui vittoria ha dato inizio ai problemi dell'Unipomezia, culminati con il solito cambio di allenatore. Il match sarà diretto da Bartocci di Roma 2,A Genzano, invece, si disputerà la sfida tra la Cynthia 1920 e la Valle del Tevere, che domenica scorsa si è laureata campione d’Inverno nel girone A. Favoritissima quest’ultima visto anche le difficoltà tecniche della formazione dei castelli, al terzo allenatore della stagione. Arbitra Caruso della sezione di Viterbo.