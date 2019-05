© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una vittoria serviva, e una vittoria è arrivata. La Corneto Tarquinia torna in Eccellenza otto stagioni dopo l'ultima volta. E' bastato l'1-0 alla Duepigreco Roma, nell'ultimo incontro casalingo (penultimo della regular season) per tenere la Compagnia Portuale (seconda) a distanza di 5 punti, utili a rendere vano ogni tentativo in extremis dei civitavecchiesi. La festa è scatta al novantesimo, alla quale il presidente Santori ha sempre creduto, a dispetto di una scaramanzia sempre messa davanti a ogni considerazione. Festa per tutto lo stadio, per i protagonisti di una cavalcata splendida, che ha avuto nella Vigor Acquapendente prima, e nella Compagnia Portuale poi, avversari di grande valore. Per il mondo del calcio viterbese, il ritorno della Corneto Tarquinia in Eccellenza significa il ritorno ad una tradizione che mancava, "salvando" una presenza nel pricnipale campionato regionale di una provincia che rischia di perdere (attraverso i play-out) le sue due protagoniste, ovvero Montalto e Ronciglione. Simbolo della splendida stagione della Corneto, l'attaccante Mauro Catracchia, capace di segnare 34 reti che, senza quel fenomeno di De Vincenzi (vicino a quota 40) sarebbe stato il nuovo record assoluto di reti segnate in un campionato di Promozione.