La Corneta Tarquinia sfida in casa l'Aranova

La Corneto Tarquinia è a quota 40 punti, frutto di tredici vittorie, un pareggio e due sconfitte ed è sempre la capolista del girone di Promozione nel girone A. La prima della classe si trova in vetta al torneo in condominio con la compagine Polisportiva Monte Cimini. Nel prossimo turno di campionato la Corneto Tarquinia sfiderà in casa l'Aranova che si colloca al quarto posto nella competizione (33 punti). Nell'ultima partita la prima della classe ha battuto col punteggio finale di 3-1 lontano dalle mura amiche il DuepigrecoRoma.

Ultimo aggiornamento: 19:28

