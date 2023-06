La Coppa Italia va alla Juve: 1-0 al 93' con gol di Bonansea. Per la Roma sfuma il sogno Triplete

La Juventus vince la Coppa Italia. Decide Bonansea al minuto 93, con un colpo di testa su assist di Boattin che per Ceasar è letale. Sfuma sul più bello il sogno Triplete per la Roma. E nel peggiore dei modi, con una rete in pieno recupero quando i supplementari sembravano ormai scritti. La peggiore delle beffe per le ragazze di Spugna che onestamente per quello che hanno fatto vedere nell’arco dei 90 minuti avrebbero meritato ben altro risultato. Ma è lo sport. Bello o brutto che sia.

La sconfitta però non scalfisce per niente la stagione giallorossa, che ha strappato lo scudetto dal petto delle bianconere e che prima di oggi si era presa la Supercoppa. Dire però che non rimane l’amaro in bocca è dire una bugia. Per quello che poteva essere e che non è stato e sopratutto perché dall’Arechi poteva venire fuori un altro risultato. Peccato.