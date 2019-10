© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Coppa Italia sembra una sorta di “isola felice” per la Cynthia. La formazione genzanese, ultima in classifica nel girone A con appena due punti conquistati, ha vinto due volte su due nella manifestazione che si gioca in infrasettimanale. Dopo il successo per 1-0 di Genazzano, la formazione castellana si è ripetuta anche ieri battendo 5-1 l’Audace. Tra i protagonisti, anche nella inconsueta veste di goleador, l’ex regista del Tor Sapienza Daniele Graziani: «La qualificazione non è stata mai in discussione - dice il centrocampista classe 1992, autore di una doppietta – Abbiamo fatto un’ottima partita e questo ci regala sicuramente morale e autostima in vista del campionato. Sappiamo di non essere la squadra più forte del girone, ma siamo convinti che il nostro ultimo posto attuale sia molto bugiardo».Sulla doppietta il centrocampista sorride: «Non segnavo due reti dai tempi dei Pulcini… In ogni caso non mi era mai accaduto in una prima squadra». Domenica prossima la Cynthia è attesa dalla delicata trasferta di Montespaccato: «Lo abbiamo visto in Coppa e anche nell’ultimo turno di campionato, quando abbiamo perso solo di misura contro una squadra fortissima come il Real Monterotondo Scalo: possiamo giocarci le nostre carte anche con gli avversari più forti. Il Montespaccato conta su tanti giocatori di grande spessore come Colasanti, che conosco bene, ma anche De Dominicis, Gambale e altri ancora. Per noi anche un pareggio sarebbe un ottimo risultato perché in questo momento ci serve muovere la classifica e poi sarebbe un ottimo viatico in vista dello scontro diretto fondamentale della partita successiva contro il Villalba».Nessun “pentimento”, comunque, sulla scelta estiva di approdare alla Cynthia: «E’ ovvio che passare dal vincere un campionato a Tor Sapienza al ritrovarsi ultimo in classifica non mi fa piacere, ma qui c’è una società seria che tra non molto tempo tornerà ad essere protagonista. Quest’anno dobbiamo cercare di salvarci al più presto e sono certo che ce la faremo». Chiusura sull’impatto con mister Aldo Franceschini: “Non lo conoscevo prima, ma mi è subito piaciuta la sua idea di calcio» conclude Graziani.