È la Compagnia Portuale a qualificarsi per la semifinale di Coppa Italia di Promozione. Dopo il 2-2 dell’andata a Civitavecchia, la formazione di Paolo Caputo ribalta tutto e s’impone per 3-1 in casa dell’Atletico Torrenova (sfida giocata presso il campo sportivo del Torre Angela) grazie alla doppietta di Tabarini e al sigillo di Grossi. Dura solamente un tempo il vantaggio del Torrenova che sblocca il risultato al 33’ grazie a un colpo di testa di Scardini. Nella ripresa infatti gli ospiti tirano fuori il carattere e approfittano delle ingenuità dei bianconeri. Al 71’ fallo di mano sulla linea di porta di De Vecchis che viene espulso e regala il rigore alla CPC2005. Dal dischetto Tabarini non sbaglia e fa 1-1.A questo punto la partita si mette in discesa per la Compagnia Portuale che ribalta il risultato nell’ultimo quarto d’ora con la magia di Tabarini e l’acuto finale del 2002 Grossi, e ottiene la qualificazione. A fine gara il tecnico della CPC2005 Caputo ha commentato con soddisfazione il successo in trasferta e il conseguente passaggio del turno: «Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Dopo il pareggio dell’andata avevamo solamente a disposizione la vittoria e l’abbiamo ottenuta con pieno merito considerata anche l’ottima prestazione. Non era facile oggi, ci aspettava un ambiente ostico, ma l’avevamo preparata bene, ci abbiamo sempre creduto e con grande carattere andiamo in semifinale». Paolo Caputo non si nasconde e vuole puntare al double tra campionato e coppa: « Primi in classifica e semifinalisti di coppa? Puntiamo ad entrambe le competizioni, abbiamo una rosa valida e competitiva e se riusciremo a gestire bene le energie su tutte e due i fronti ce la giocheremo fino all’ultimo. Vogliamo fare il massimo e i ragazzi ci credono fortemente».