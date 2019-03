© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incredibile debacle interna (1-6) della Vis Sezze, che, a meno di clamorosi ribaltoni nella gara di ritorno, vede sfuggire il sogno dell’accesso in finale di Coppa Italia. Una giornata a dir poco sorprendente che conferma il valore della Compagnia Portuale di Civitavecchia, terza forza nel girone A, che con una prestazione perfetta ha sbancato l’Augusto Tasciott” con la doppietta del bomber Tabarini (che ha segnato 24 volte in campionato, colpito anche un palo e provocato l’espulsione del portiere lepino Paccariè) e gli altri sigilli di Spanò, Ruggiero, Funari e un‘autorete di Formato. Il gol della bandiera dei rossoblu è stato siglato dall’esterno offensivo Carlini.Ora la Vis di Flavio Catanzani, capolista solitaria del raggruppamento C, si concentrerà soprattutto sul campionato (domenica ospiterà l’Atletico Torrenova, ormai già salvo), dove ha il compito di difendere e magari allungare il distacco sulla seconda classificata che è la Luiss, lontana quattro lunghezze. Infine nel doppio recupero odierno del girone D blitz esterno del Formia, che ha sbancato 2-1 Monte San Giovanni Campano centrando il terzo successo consecutivo e accorciando il distacco dai play-off che ora sono ad un solo punto.Decisiva la doppietta dell’attaccante biancazzurro Petronzio, che sale a quota 15 in stagione agganciando al quarto posto nella classifica dei cannonieri Marciano (Mistral Città di Gaeta) e a -2 dal compagno di squadra Zaccaro. Per i monticiani a segno Macciocca. Nell’altro match sorpresa al “Chiappitto” di Alatri (lo storico stadio ha ospitato l’ultima gara ufficiale considerando che il manto di gioco è ormai fuori dai parametri necessari), dove il fanalino di coda Hermada ha vinto 3-2 grazie ai gol di Galuppi, Neri e Tomassi, rendendo vano il double del verderosa Settanni, attaccante della squadra ciociara che domenica affronterà il Formia a Maranola.