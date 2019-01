© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sconfitta interna contro la Pro Roma in un nerissimo giorno dell’Epifania ha causato un “atteso” terremoto in casa Cavese. Gianluca Sgarra, già in bilico nelle scorse settimane, ha concordato consensualmente con la società di interrompere la sua avventura da allenatore biancoazzurro. Troppo deludenti i risultati degli ultimi due mesi di campionato per una squadra che era partita con ben altre ambizioni nell’anno del “centenario” e che invece attualmente è al 14esimo posto, in piena zona play out.Allora ecco la svolta col patron Ariosto Pasquazi che ammette: «La decisione è stata presa assieme per provare a dare una svolta a questa stagione. Sgarra ha dimostrato di voler bene alla Cavese e l’affetto è ricambiato. Entro domattina arriverà il nome del successore». Le ipotesi al vaglio del direttore sportivo Lauri e di quello generale Rossini sono diverse: sul taccuino ci sarebbero anche i nomi degli ex Cynthia Franceschini e Staffa o di Vigna, ma in pole position ci sarebbe Gabriele Rendina, una lunga esperienza nelle giovanili della Lazio e più recentemente tecnico della Juniores nazionale del Monterosi.