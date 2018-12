© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' un'idea, ma forse solo un sogno. Riportare a Cave Hernan Molinari, l'argentino che ha lasciato il cuore nella città laziale e che dai tifosi della squadra biancazzurra ha preso un pezzetto del loro cuore. Il patron Pasquazi sta lavorando per rendere l'idea una vera trattativa, in modo da far alzare di nuovo (dopo alcune prove deludenti) il clima dell'entusiasmo della Cavese 1919.Molinari, classe '82 ha lasciato Cavese diversi anni fa e da quel momento la società non è riuscita più a crescere, a fare cioè quel salto in alto che si sta sognando per l'anno del centenario. Dopo Cave (dove Hernan segnò una valanga di reti), Molinari ha giocato con il Lariano e l'Albalonga, prima di lasciare il Lazio per l'Amiternina prima e il Sud Italia poi: Taranto, Brindisi, Gravina e ultimamene Nardò le squadre in cui l'attaccante ha giocato e segnato, con "puntate" anche al Montemurlo e alla Fermana.Molinari potrebbe fare coppia con Juan Francisco Ortiz Lopez, attaccante argentino classe 1993, che ha giocato la prima parte della stagione nel Castiadas (Sardegna) ma che in precedenza ha vestito la maglia del Liniers che partecipava alla Primera D Metropolitana, uno dei due campionati che formano la quinta divisione del calcio argentino. L'anno successivo il salto al Defensores de Belgrano nella Primera B Metropolitana (terza serie argentina) mentre la scorsa stagione ha giocato con l'Urquiza sempre in terza serie.