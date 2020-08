© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un volto noto per dare ancora più visibilità al l’immagine della Nazionale femminile. Il presidente della Figc, Gravina ha nominato Cristana Capotondi, già vice presidente della Lega Pro, capo delegazione delle Azzurre della ct Milena Bertolini. Una scelta in continuità con l’impegno della Capotondi nel calcio femminile. Prende il posto di Barbara Facchetti, che assume il ruolo di team manager delle Azzurre, iniziando la sua nuova avventura in occasione delle due gare di settembre con Israele e Bosnia Erzegovina valide per le qualificazioni al Campionato Europeo. «Non vedo l’ora di cominciare questa nuova esperienza e mettermi a disposizione della ct Milena Bertolini, dello staff e delle calciatrici in vista degli importanti appuntamenti che ci attendono nei prossimi mesi. Sarà un onore dare il mio apporto al lavoro delle azzurre e sostenerle in un viaggio che, a livello culturale e sociale, vale molto di più di quanto non possa esprimere il solo successo sportivo» il commento della Capotondi. Dopo il boom del Mondiale francese continua a crescere il calcio femminile: negli ultimi 10 anni, come riportato in Report Calcio della Figc, le calciatrici tesserate sono aumentate del 46,6% (da 18.854 a 27.644), mentre dal 2016 al 2019 l’interesse per la Serie A è raddoppiato (dall’11 al 22%). A proposito di Serie A rinnovato l’accordo con Sky anche la prossima stagione. Verranno trasmesse 2 partite per ciascun turno di Serie A, tra cui quella della domenica alle 12.30, per un totale di 44 partite di Campionato. A queste si aggiungono le semifinali e la finale di Coppa Italia, oltre agli incontri che assegneranno la Supercoppa Italiana.E Timvision si conferma la casa del calcio femminile: si potranno seguire tutte le sei partite di ogni turno, oltre alla semifinale e finale della Coppa Italia e della Supercoppa. Dodici le squadre che parteciperanno al Campionato di Serie A, al via da sabato 22 agosto, per un totale di 22 giornate. Oggi alle 13 su SkySport24 e su Timvision Plus verrà sorteggiato il calendario. Inoltre verrà svelato anche il nuovo logo della Divisione Calcio Femminile, che valorizza l’iconico colore azzurro della Serie A, della Coppa Italia e della Supercoppa.VIALLI CONFERMATOPer quanto riguarda gli uomini Gianluca Vialli è stato confermato capo delegazione della Nazionale maggiore guidata dall’amico ed ex compagno di squadra Roberto Mancini, che a settembre tornerà in campo per i primi due match di Nations League contro Bosnia Erzegovina e Paesi Bassi. Massimo Paganin resta a capo della delegazione dell’Under 21. Mentre Evaristo Beccalossi sarà rispettivamente capo delegazione dell‘Under 20.