La capolista Latera affronta la Fulgur Tuscania

Il Latera a quattro giornate alla fine del campionato è capolista del girone A di Prima Categoria con 62 punti frutto di 19 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte con la realizzazione di 51 reti mentre ha raccolto la palla in fondo al sacco per 16 volte. La prima della classe ha sette punti di vantaggio sulla seconda, Nuova Pescia Romana 2004, che ha 55 punti in classifica. Nell'ultima giornata (ventiseiesimo turno) il Latera ha vinto per 3-0 contro il Tusciafoglianese che si colloca all'undicesima posizione in classifica. Nel prossimo turno di campionato il Latera sfiderà in trasferta il Fulgur Tuscania che si colloca al terzo posto in classifica con 53 punti.

Ultimo aggiornamento: 18:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA