L'Unipomezia vince 3-1 sul Casal Barriera

L'Unipomezia, dopo aver battuto il Civitavecchia, in casa, nel Comunale supera il Casal Barriera col punteggio finale di 3-1. Nella prima frazione di gioco al minuto 23 si sblocca il punteggio: Delgado va in direttamente in porta su una punizione dal vertice sinistro dell'area, Beccaceci è sorpreso e la sfera termina in rete. Lo spagnolo ci riprova poco dopo ma stavolta il portiere ospite è reattivo. I gialloverdi si fanno vivi dalle parti di Esposito con una mischia pericolosa in area ma nulla di più per quanto riguarda la prima frazione. Nel finale Ventura spreca il raddoppio dei rossoblù. Gol del 2-0 che arriva ad inizio ripresa grazie alla splendida punizione di Chavez dai 25 metri circa. Palla che bacia il palo e si insacca. All'11' l'Unipomezia la chiude: Moro Junior serve Ramceski, che salta un avversario e in diagonale batte Beccaceci. Al 33' lampo Casal Barriera: Cassetti pesca il jolly con un gran sinistro da fuori che termina dritto sotto l'incrocio dei pali. Ma non c'è più tempo per la rimonta, vince l'Unipomezia 3-1.

