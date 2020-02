© RIPRODUZIONE RISERVATA

È arrivato il riscatto ed è stata tirato fuori anche l’orgoglio. Dopo un periodo negativo che l’ha messa quasi fuori dai giochi per la lotta alle prime posizioni, l’Unipomezia ha dato un segnale importante nella sfida vinta 4-1 contro l’altra corazzata del girone A, la Tivoli, disputando la miglior prestazione della stagione. Fino a prima di questa domenica mai si era vista una squadra arrabbiata e mai così unita allo stesso tempo. Tutti hanno remato nella stessa direzione con un unico intento: quello di rialzarsi e dare dimostrazione della vera Unipomezia. Il messaggio che passa dalle parole del veterano centrocampista Fabrizio Romondini è chiaro: «Contro la Tivoli è stata una vittoria di squadra e di gruppo che ci dà morale. Noi ci abbiamo sempre creduto e non abbiamo mai mollato, continueremo a dare tutto fino alla fine e vogliamo farlo con la stessa intensità e il carattere messo in campo contro la Tivoli, perché siamo consapevoli di aver reagito e vogliamo levarci l’amarezza dei tanti punti persi strada facendo».Di rimpianti ce ne sono per Romondini, ma dall’alto della sua esperienza è inutile guardarsi indietro e il suo pensiero è rivolto alle ultime dieci gare di campionato in cui secondo lui i pometini dovranno ambire al massimo: «Non so dove potremo arrivare, abbiamo dimostrato di essere una squadra che può vincere contro chiunque, ma al tempo stesso abbiamo perso punti contro avversari sulla carta più abbordabili nel momento in cui eravamo in vantaggio. Quindi sicuramente mi aspetto un’Unipomezia più determinata e maggiormente concentrata durante i novanta minuti come si è visto con la e poi l’obiettivo è quello di fare più punti possibili, scalare posizioni e a maggio faremo i conti con la classifica».