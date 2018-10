L'Unipomezia di Casavecchia (ex di turno) sfida in casa la capolista Astrea

Reduce dalla vittoria in Coppa Italia lontano dalle mura amiche contro l'Atletico Vescovio (0-3) che è valsa l'accesso agli ottavi di finale, l'Unipomezia si rituffa in campionato e affronta al "Comunale" l'Astrea, capolista del torneo di Eccellenza, e tra l'altro si riparte con il revival della scorsa finale di Coppa Italia quando vinsero i pometini grazie ad un goal di Roberto Delgado. E pensare che gli ospiti in settimana in Coppa Italia sono stati asfaltati dalla Valle del Tevere per 4-0 in trasferta e sono usciti dalla competizione. Inoltre l'Astrea, seppure sia la prima della classe, nelle ultime due partite ha racimolato soltanto la bellezza di un punto nelle ultime due gare. Unipomezia-Astrea sarà di certo un match emozionante ed è atteso dalla sfida il difensore Leonardo Casavecchia, l'ex di turno, approdato all'Unipomezia lo scorso dicembre proprio dalla compagine di Mastrodonato.

