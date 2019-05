L'ultimo sforzo per lo Sporting Venticano

Lo Sporting Venticano si trova al terzo posto in classifica con 43 punti. La squadra ha collezionato 13 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte realizzando 52 reti mentre invece ha raccolto la palla in fondo al sacco per 37 volte. Manca una giornata alla fine del campionato e ci sono venti punti di distanza dall'Altavilla che si trova al secondo posto con 63 punti. Nell'ultimo turno di campionato lo Sporting Venticano ha battuto per 4-2 il Lions Grotta che occupa invece il quarto posto in classifica. Nell'ultimo turno lo Sporting Venticano sfiderà in trasferta la compagine Montemiletto che si trova al terzultimo posto con 23 punti. Chi dispone degli stessi punti dello Sporting Venticano è il Lions Grotta.

Ultimo aggiornamento: 18:58

