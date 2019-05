L'ultima curva di campionato per l'Atletico Capranica

L'Atletico Capranica, primo della classe, ha già vinto matematicamente il campionato e dispone di 70 punti frutto di 22 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Manca solo una giornata alla fine del campionato e conserva un vantaggio considerevole di sei punti sulla seconda in classifica che è il Trevignano (65 punti in classifica). Nel prossimo turno del torneo l'Atletico Capranica sfiderà in trasferta la compagine Cross Roads Calcio che si colloca al quartultimo posto in graduatoria con 29 punti.

