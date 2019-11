L'Udinese ribalta il Genoa, dura lezione per Thiago Motta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In attesa di conoscere il nuovo allenatore, dopo le 11 reti subite nelle ultime due partite della gestione Tudor contro Atalanta e Roma, l’Udinese post Halloween non si spaventa e anzi obbliga Thiago Motta a mandar giù tre pesantissimi dolcetti. De Paul, Sema e Lasagna rispondono all’iniziale rete di Pandev. Una vittoria arrivata nel finale di partita e a decidere, in un senso e nell’altro, sono i cambi. I bianconeri respirano e si allontanano così dalla zona retrocessione dove il Genoa si troverà domani sera indipendentemente dall’esito di Spal-Sampdoria.LA PARTITA Thiago Motta forza gli equilibri del suo Genoa. Lo sbilanciamento offensivo è notevole con Pandev, Saponara e Kouamè contemporaneamente in campo insieme a Pinamonti. Gotti, il vice di Tudor, risponde con il 4-3-1-2 e l’impiego di Nestorovski al fianco di Okaka.La prima mezz’ora è tutta di marca genoana. I movimenti di Kouamè infastidiscono non poco la difesa dell’Udinese e due volte (8’ e 13’), sempre di testa, va vicino alla marcatura. Il gol matura piano piano con il pressing alto a creare continuamente difficoltà ai friulani. Al 22’ la partita di sblocca: Pandev scambia con Kouamè e trova il varco giusto per battere Musso. Il Genoa non approfitta del suo miglior momento e, anzi, inizia a conceder metri preziosi. A De Paul, al 32’, ne bastano proprio pochi per riuscire a impallinare Radu dalla distanza. L’1-1 mette le ali all’Udinese: sul finire di tempo, Nestorovski e Mandragora hanno buonissime chance per capovolgere la gara ma le sprecano per l’eccessiva fretta.Il secondo tempo vede nuovamente il Genoa tornare all’attacco. Musso salva due volte su Kouamè prima con i pugni e poi uscendo coraggiosamente sui piedi. La voglia di successo di Thiago Motta si vede tutta nel cambio effettuato al 70’: dentro Sanabria, fuori Zapata. Il Genoa, sino a quel momento padrone del campo, si trova privo di equilibrio tra i vari reparti. L’Udinese risponde con un fraseggio efficace e con ripartenze pericolose. L’ingresso di Lasagna aumenta il peso specifico dell’attacco. All’87’ Okaka fornisce a Sema la palla del 2-1. Il gol gela le gambe dei giocatori del Genoa: Nuytinck salva al 93’ su Pinamonti, contropiede Udinese e Lasagna, aggirato Barreca, viaggia diritto verso Radu per timbrare il definitivo 3-1. Gotti si congeda così con un successo, Thiago Motta incassa una lezione salutare.