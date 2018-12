Il derby tirrenico si tinge di bianco-rosso-blu. L’Ostiamare infatti cede alla martellante azione dell’Sff Atletico che si impone per 3 a 0 ai danni dei lidensi. Lo spettacolo per gli accorsi sugli spalti dello stadio di via Fertilia non è mancato perché il confronto è stato piacevole sotto il profilo gioco e premiato la squadra che ha mostrato una chiara voglia di vincere. Match molto tattico in cui il ruolo delle panchine ha avuto un peso fondamentale in quanto il mister Greco ha schierato un complesso che ha puntato soprattutto a controllare le proiezioni in avanti dell’undici di Scudieri la cui arma migliore sono gli inserimenti lungo le corsie laterali. Alla fine ha avuto ragione l’allenatore dei padroni di casa che dispone di elementi molto più duttili e in grado di fare la differenza.



IL MISTER SCUDIERI: «VITTORIA LEGITTIMA»

«Faccio i complimenti all’Ostiamare che ha mostrato di essere un ottimo complesso difficile da affrontare perchè molto ostica – precisa il mister Raffele Scudieri -. E’ vero che nel primo tempo non siamo stati pericoli ma abbiamo esercitato un netto dominio territoriale. Nella ripresa la squadra ha legittimato la vittoria infilandosi negli spazi giusti». Non trascorre molto dal fischio di inizio che un tiro dei locali sorvola la trasversale. Al 20’, assist di Nanni per il bomber D’Andrea il cui rasoterra viene parato a terra da Giannini. Risponde, al 36’, Attili dalla lunga distanza, con una conclusione senza grosse pretese. Al 41’, dai 30 metri Pieri spara alto. Pericolosa conclusione ravvicina di De Iulis, al 43’, respinta con i pugni da Macci ben posizionato. Al 47’, esplode il “Paglialunga” con l’Atletico in vantaggio grazie un preciso rasoterra dal limite di Papaserio che si insacca nell’angolino basso alla destra di Giannini. La seconda frazione di gioco inizia con una pregevole sforbiciato volante di Attili che si perde sul fondo. Al 12’, il raddoppio grazie a incursione in area di Rizzi contrastato da Pieri, il viola finisce a terra e colpisce con un braccio la sfera. Il direttore di gara non ha dubbi e indica il dischetto per la massima punizione trasforma con disinvoltura dal solito Tortolano. I viola vacillano e, al 20’, il nuovo entrato Neri va in gol ma viene annullato per pozione irregolare. Al 35’, un missile dal limite di Tornatore sfiora il palo. I locali fanno tris a pochi minuti dallo scadere con rete firmata da Neri il quale conquista un pallone a centrocampo, si destreggia e giunto a limite lascia partire rasoterra che finisce alle spalle di Giannini.



IL DS VIOLA FABIO QUADRACCIA: «OSTIAMARE RIMANEGGIATA»

Pur riconoscendo il valore dell’Sff Atletico il direttore sportivo dei lidensi ha qualche perplessità sul responso del finale del derby del mare. «Ci siamo presentati a Fregene con una formazione rimaneggiata – sottolinea Fabio Quadraccia – in quanto privi di Bertoldi e Colantoni. Abbiamo poi perso per infortunio De Iulis. Diciamo inoltre che il gol alla fine del primo tempo ci ha tagliato le gambe. Ho qualche perplessità sul calcio di rigore che ha spianato la strada al successo degli avversari. Alla fine, comunque, credo che l’Atletico abbia meritato il successo». Il collega dell’Atletico, ex compagno di squadra di Quadraccia negli anni d’oro del Fiumicino 1926 quando militava in quarta serie invece non ha dubbi. «Per la supremazia mostrata durante tutto il match credo che abbiamo meritato di vincere – replica il ds dell’Atletico, Claudio Carelli -. La svolta del derby è tutta nel gol del vantaggio prima del riposo. Poi è stato tutto più facile per i nostri colori».

