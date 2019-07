L'SFF Atletico scatenato: 4 nuovi acquisti

L'SFF Atletico sta preparando con attenzione la nuova stagione in Serie D e, con l'obiettivo di fare bene, continua le proprie operazione di mercato. È recente l'ufficiliazzazione degli ultimi quattro colpi ad opera del direttore sportivo Maurizio Manfra: si tratta di Raffaele Franchini, attaccante classe '84 ex Imolese; El Khayari Moustafa, esterno alto classe '96 ex Lavagnese; il giovane promettente Jacopo Caruana, classe 2002 e il 2000 Giovanni Pietrobono, terzino destro ex Frosinone. Inoltre torna all'SFF Atletico l'83 Danilo Bacchi, pronto per rinforzare il pacchetto di difensori dando il suo contributo.

Ultimo aggiornamento: 18:27

