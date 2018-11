© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scialbo pareggio al comunale sardo di Muravera tra Castiadas Calcio e Sff Atletico (0-0), gara valevole per la dodicesima giornata del campionato di serie D. Il risultato alla fine accontenta entrambe le formazioni reduci dai diversi stop registrati nelle ultime giornate. Un punto che muove la classifica e che permette all’undici di mister Raffaele Scudieri di restare agganciata al carro delle dirette inseguitrici del binomio di testa Trastevere-Monterosi ma soprattutto sfatare il tabù sardo che aveva visto Sevieri e compagni cedere il passo prima al Sassari Latte Dolce e poi Lanusei. La prima parte del primo è stata caratterizzata dal predominio dell’Atletico, sceso in campo privo di elementi di spicco come Pompei, Donnarumma e Colacicchi infortunati. Con il trascorre dei minuti si è fatto più intraprendete il Castiadas. Al 41’, infatti, l’attivo Manca ha una grossa opportunità a cui si oppone con scelta di tempo il baby Macci. Al 43’, botta centrale di Mesina neutralizzata senza grosse difficoltà. Prima del riposo incursione di Nanni il cui cross dal fondo attraversa tutta l’area di rigore senza che un compagno riesca ad intervenire. I secondi 45’ si aprono con il direttore di gare che inviata il trainer dei padroni di casa, Paba, a lasciare la panchina e quindi il rettangolo di gioco. All’11’, slalom di Nanni con conclusione troppo debole bloccata dall’estremo difensore Idrissi senza grosse difficoltà. Al 25’, Mesina si destreggia bene in area ma il suo tiro manca il bersaglio. Al 35’, Nanni ispira un assist lungo il corridoio alla sua sinistra dove giunge puntuale Rizzi che dal fondo lascia partire un cross su cui nessun giocatori rossoblù interviene. Finisce con l’Atletico proteso nella metà campo avversaria senza però riuscire a piegare l’arcigna difesa del Castiadas.