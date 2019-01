© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vittoria scaccia crisi per l’SFF Atletico che prevale per 4 a 0 sul Città di Anagni. Un poker salutare per i tirrenici che tornano al successo dopo una settimana difficile e soprattutto caratterizzata dall’avvicendamento in panchina del tecnico Pierluigi Vigna, al posto del dimissionario Raffaele Scudieri. Una vittoria importante quella ottenuta dal complesso rossoblù per il morale della squadra e la serenità al club del presidente Davide Ciaccia. L’undici tirrenico ha risposto alla grande e la pesante affermazione ai danni dei ciociari consente al team di via Fertilia di restare in corsa per i playoff nel girone G del campionato di serie D.VIGNA SODDISFATTO DELLA PROVA DI CARATTEREEsordio positivo del neo-allenatore dell’Atletico cresciuto come tecnico alla guida delle minori dell’allora Fregene calcio. «Una grossa prova di carattere quella mostrata della squadra – dice il tecnico Vigna al termine del confronto -. Non era una partita facile ma i ragazzi hanno affrontato l’impegno con la giusta mentalità. In settimana abbiamo lavorato per cambiare modulo tattico e il gruppo ha risposto bene. C’è ancora da lavorare e confido di recuperare presto giocatori esperti come Esposito e Sevieri. Ringrazio il collega Scudieri che mi ha lasciato un gruppo in salute».LA CRONACAIl primo sussulto per gli accorsi al “Paglialunga” arriva all’11’ con il fantasista Nanni che, da fondo campo, lascia partire in cross su cui non giunge puntuale la deviazione vincente di D’Andrea. Replicano i ciociari, dopo qualche minuto, con un guizzo in area di D’Amicis per l’ariete Cardinali che di testa mette nel sacco: il direttore di gara però annulla la marcatura per fuorigioco. Si gettano di nuovo in avanti i locali e, al 20’, passano: calcio d’angolo di Nanni e deviazione aerea di Gagliardini che gonfia il sacco. Per nulla pago, l’Atletico cambia marcia e, al 29’, raddoppia grazie a una accelerazione di Nanni che, a limite dell’area, lascia partire un insidioso rasoterra non trattenuto dal portiere e sfruttato dal “rapinatore” D’Andrea. La reazione dell’Anagni è affidata a D’Amicis il quale supera con un pallonetto Galantini in uscita, la sfera però viene respinta in extremis di testa da Gagliardini. Al 36’, Tortolano, servito bene da D’Andrea manca il bersaglio da facile posizione. La seconda frazione di gioco inizia con la terza rete: D’Andrea lanciato a rete viene messo a terra in area da un recupero di Contucci e la giacchetta nera di Rimini indica senza indugi il dischetto, decisione fortemente contestata dai giocatori ospiti. Batte con freddezza l’esperto Tortolano che trasforma. Al 25’, il nuovo entrato Flamini chiama Galantini a un difficile intervento. Al 39’, ci prova invece Pappalardo ma Galantini si distende in tuffo sulla destra mette la sfera in angolo. Al 41’, il fantasista Nanni semina il panico lungo la fascia destra e serve il nuovo entrato Neri che fa centro.IL MISTER LIBERATI: «TROPPO PESANTE IL RISULTATO FINALE»Al termine del match volti sorridenti in casa dell’Atletico, mentre gli ospiti sono apparsi delusi perché tra la mole di gioco messa in mostra dai padroni di casa e le conclusioni alla fine il divario di marcature è stato eccessivo. «Per quello che si è visto sul terreno di gioco il risultato è pesante – sottolinea il mister del Città di Anagni, Manolo Liberati -. I nostri avversati hanno tirato cinque volte in porta e realizzato quattro reti. Noi abbiamo creato molto e alla fine raccolto poco». Il riferimento dell’allenatore, che ha guidato a suo tempo il Fregene calcio, è al clamoroso salvataggio, al 31’ del primo tempo, di Gagliardini a portiere battuto che avrebbe potuto riaprire le sorti del match.