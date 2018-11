L'Ottavia si rinforza in porta: ecco Placidi

L'Ottavia non si aspettava questo primo scorcio di campionato così difficile, ha deluso infatti un po' le aspettative degli addetti ai lavori. Per questo il direttore sportivo della squadra, Emanuele De Lieto, ha subito tesserato un portiere che può dare man forte alla causa. Si tratta di Mattia Placidi, che nell'ultimo anno ha vestito la maglia dell'Astrea con buoni risultati, scendendo in campo in sesantacinque occasioni. Adesso è pronto a risollevare le sorti dell'Ottavia, infatti potrebbe scendere in campo già nella prossima gara di campionato. Inoltre l'Ottavia ha anche ingaggiato Alessio Mania che, come Placidi, proviene dall'esperienza all'Astrea".

