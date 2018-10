L'Ostiamare, Greco: «L'obiettivo è una salvezza tranquilla»

L'Ostiamare (13 punti) è reduce dalla vittoria in trasferta per 1-0 sul campo del Latina. Per la compagine biancoviola è la prima gioia stagionale lontano dalle mura amiche. Nel prossimo turno del campionato di Serie D, girone G, l'Ostiamare affronterà in casa il Ladispoli di mister Bosco che ha vinto 2-1 nella vittoria dinanzi ai propri tifosi nell'ultima giornata ai danni della Vis Artena. OstiaMare e Ladispoli tornano a sfidarsi in Serie D dopo ben 13 anni. Il tecnico biancoviola Alfonso Greco fissa gli obiettivi della sua squadra e commenta l'ultimo match: «A prescindere dal risultato ottenuto contro il Latina, noi cercavamo entusiasmo e fiducia perché non venivamo da un periodo molto brillante. Noi non dobbiamo pensare ad altro che ad una salvezza tranquilla. Il Lanusei gioca, non so quanto potrà tenere questo ritmo perché penso che alla fine squadre come Aprilia, Latina e Trastevere verranno fuori. Soprattutto a Latina c'è un allenatore che sa come affrontare questa categoria».

