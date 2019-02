L'Onano Sport ospita la capolista Latera

Il Latera, nel prossimo turno del campionato (ventunesima giornata) di Prima Categoria, girone A, sfiderà in trasferta la compagine Onano Sport Calcio che si colloca al tredicesimo posto nella competizione. Inoltre la prima della classe ha collezionato finora 51 punti frutto di 16 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta. Il Latera ha raccolto la palla in fondo al sacco solo 13 volte (miglior difesa del campionato insieme con il Bassano) mentre per quanto concerne i gol fatti ne ha realizzati invece 41 (secondo miglior attacco del torneo alle spalle di Nuova Pescia Romana 2004 e Pianoscarano che hanno realizzato la bellezza complessiva di 45 reti).

Ultimo aggiornamento: 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA