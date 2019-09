© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Itri viaggia a vele spiegate a pochi giorni dal debutto nel campionato di Eccellenza. Il doppio 5-0 rifilato prima al Real Cassino e poi nel week-end al Monte San Biagio (doppietta del tandem offensivo Onorato-Cano e sigillo del congolese Kanku) ha confermato il brillante stato di forma della compagine aurunca che si candida tra le mine vaganti del girone B. «Le uscite estive sono state tutte molto positive - commenta il centrocampista Mauro Bosco – Molti addetti ai lavori ci indicano tra i favoriti, ma sarà soltanto il campo a parlare. I nuovi si sono integrati perfettamente negli schemi di mister Ghirotto. Ora tocca a noi fare quel salto di qualità. Ci sono tante avversarie forti, come Insieme Ausonia, Astrea, Arce, Gaeta e Sora, ma non mancheranno le sorprese e noi ci vogliamo inserire tra queste». Domenica 8 settembre l’esordio dei biancazzurri al Comunale contro i ministeriali dell’Astrea. «Sarà subito un test di livello – afferma Marco Ghirotto – L’intento è di debuttare con un risultato positivo davanti al nostro pubblico e che sia beneagurante per la stagione».