© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un pareggio che ci sta molto stretto. In piena emergenza abbiamo dimostrato di essere una squadra vera. Avanti su questa strada, perché sono sicuro che ci toglieremo tante soddisfazioni». Era molto l’atteso l’esame dell’Itri contro la capolista del girone B Lavinio Campoverde e soprattutto la sfida tra l’esterno offensivo Edoardo Onorato (nella foto di Giampaolo Franceschini) e l’attaccante ospite Mauro Ciccarelli.Alla fine un 2-2 che lascia sicuramente tanto rammarico in casa aurunca considerando il doppio vantaggio firmato Otero-Rossini che sembrava ormai imprendibile per gli anziati, che però con una grande reazione di carattere hanno riequilibrato la situazione. L’Itri ha chiuso in campo con ben sette giovani di Lega, ma il tecnico biancazzurro Giorgio Minieri esprime qualche rimpianto. «Siamo perseguitati da tanta sfortuna. Abbiamo preso un palo e una traversa e poi l’assenza di pedine chiave ci complicano tutta la fase di gioco. Non sono preoccupato, in queste prime quattro giornate abbiamo avuto un calendario molto difficile, che chiuderemo domenica a Sora, contro un avversario molto tosto».