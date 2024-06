Giovedì 13 Giugno 2024, 06:33

ISERLOHN «Sottostimata». Così, Gigi Buffon ha definito la Nazionale, che lo vede protagonista come allora, ma in una veste un po’ diversa, defilata e centrale allo stesso tempo. Gigi è sempre al fianco di questo gruppo azzurro, dall’hotel al campo, fino a presenziare l’ouverture della conferenza stampa del giorno. Sottostimata, sostiene Gigi, e ha ragione; anche «competitiva» ha sottolineato, e pure questo è vero. L’Italia 2024, che ha il dovere - in quanto detentrice del titolo - di ambire a un ruolo da protagonista in questo Europeo, è un mix: esperienza e leggerezza, talento e sostanza. Buona per oggi e, soprattutto, per domani. Del domani, insomma, v’è certezza. Ma ci vuole pazienza, e per una serie di motivi. 1) Luciano Spalletti è un maestro del quotidiano ma, come sappiamo, il lavoro di tutti giorni non è caratteristica di una Nazionale, e lui è alla guida di questo gruppo da nove mesi. 2) Tra i convocati ci sono molte scommesse, calciatori forti soprattutto in prospettiva, da Calafiori, a Bellanonva, più i vari Buongiorno, Cambiaso etc. 3) Ci sono nove reduci dall’ultimo vittorioso Europeo, ma i calciatori di qualità di Mancini, (Verratti, Insigne, Spinazzola, Berardi) e quelli di esperienza (Bonucci, Chiellini, Acerbi) hanno preso altre strade o sono fuori per infortunio. Di quella spedizione, restano, dei titolari, Donnarumma, Jorginho, Barella, Chiesa (più Di Lorenzo che, con il cambio di modulo, fa coppia con Darmian per un posto nei tre centrali di difesa, e Bastoni). Tutto questo fa pensare a una Nazionale che vuole vivere l’Europeo come trampolino per il Mondiale del 2026 da giocarsi in Canada, Messico e Stati Uniti. Stupire oggi ed essere protagonista domani. E quel “domani mondiale” l’Italia non lo conosce dal 2014, una vita fa: c’è voglia di tornare a partecipare a una campionato del mondo e le basi si mettono qui in Germania, tra i gli italiani tedeschi, come nel 2006. Spalletti lo ha fatto capire a più riprese che questa per lui è una grande doppia occasione. Dopo aver vinto e insegnato calcio ovunque, la Nazionale può essere l’ultimo atto di una splendida carriera. Se l’Inghilterra ha Bellingham, l’Italia, invece, calciatori come Jude li deve trovare, costruire, ed è proprio questa la missione di Lucio, anche se nella sua squadra, come sostiene Buffon, ci sono già «alcuni elementi che fanno parte del Gotha del calcio».

RAGAZZI NEL FUTURO

Fagioli è l’esempio che spiega il concetto di futuro: convocato per talento, superando ogni sovrastruttura e/o pregiudizio, l’esperienza di Bonaventura poteva far comodo ma Lucio ha scelto di lasciarlo a casa, portando Nicolò. Sono undici i calciatori, tra i ventisei presenti qui nel ritiro di Iserlohn, che hanno meno di dieci presenze in Nazionale e sono Meret (3), Vicario (2), Bellanova (2), Buongiorno (4), Calafiori (2), Cambiaso (4), Gatti (3), Fagioli (3), Folorunsho (1), Retegui (8), Zaccagni (5). Si va dal più piccolo della compagnia, Calafiori (2002) al più grande, Jorginho (1991), forse il professore è al suo ultimo grande appuntamento con la maglia della Nazionale. A parte l’italo brasiliano, gli ultra trentenni sono soltanto Di Lorenzo ed El Shaarawy. Il giocatore perfetto è Donnarumma, che abbina esperienza (62 presenze, da anziano capitano) e gioventù, ha appena venticinque anni e come dice Buffon «è un portiere straordinario, un titolarissimo». Come Gigio, anche Barella, che è un ‘97 e ha giocato in Nazionale 53 partite, segnando nove reti. Chi ha superato di poco le dieci presenze sono Frattesi (15) e Scamacca (16) e Dimarco (19), i quali al prossimo mondiale avranno solo 27 anni i primi due, e 29 l’esterno dell’Inter. Zaccagni, uno dei meno utilizzati ma classico calciatore nel cuore di Spalletti, ha ventinove anni e a trentuno non sarà certo un anziano. Stesso dicasi per Cristante, un veterano, pure lui campione d’Europa in carica, pure lui sogna il suo primo mondiale a 31 anni. Dalla rosa dei 26, sono rimasti fuori altri talenti, come Tonali, Fabbian, Lucca e perfino Camarda, baby talento cristallino destinato a un futuro luminoso, in azzurro e non solo. E Scalvini, fatto fuori all’ultimo istante dalla sfortuna.

