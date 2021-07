L'Inter stringe per Nandez. Ma Lukaku e De Vrij tengono in ansia i tifosi

Giovedì 29 Luglio 2021, 19:24

Mentre l'Inter prosegue i dialoghi con il Cagliari per Nandez, i tifosi iniziano a temere altre cessioni illustri. Lukaku, ad esempio. Il Chelsea infatti è in pressing e al momento non ha intenzione di interrompere i contatti con l'entourage del belga, con cui tra l'altro è in ottimi rapporti. Fonti inglesi parlano da giorni di una possibile offerta sui 100 milioni, pronta ad essere spedita in caso di disponibilità del giocatore. Al momento, però, Lukaku non ha ancora aperto all'addio: con Inzaghi ha stabilito un buon feeling e a Milano si trova molto bene. Resta da capire la posizione dell'Inter, obbligata a cedere almeno un altro pezzo della rosa entro fine mercato. Attenzione, quindi, anche alla situazione di de Vrij. Il difensore olandese, ex Lazio, ha ricevuto due offerte dall'estero e già da tempo ha bloccato le negoziazioni per il rinnovo del suo contratto con i nerazzurri.