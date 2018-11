L'Inter si scopre stanca e fragile: bisogna recupare gli uomini chiave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Inter si scopre stanca, timida e con una difesa fragile. La disfatta di Bergamo arriva nel momento migliore dei nerazzurri, che con sette vittorie di fila sono ben saldi al terzo posto e con un piede agli ottavi di Champions. Ma prima o poi, proprio per questa lunga serie di successi, la stanchezza si sarebbe dovuta far sentire. Così a Bergamo, davanti a una squadra in forma come l’Atalanta, è arrivato il capitombolo peggiore di questo inizio campionato. Senza i miracoli di Handanovic, per l’Inter sarebbe finita davvero male, anzi malissimo. Ed è da qui che Luciano Spalletti dovrà ripartire per ricompattare la squadra. Forse la sosta questa volta, ad Appiano Gentile, potrà essere provvidenziale. Al di là degli impegni con le proprie Nazionali, servirà recuperare alcuni giocatori chiave. A partire da Skriniar, monumentale contro il Barcellona e irriconoscibile con l’Atalanta, passando per Asamoah, Brozovic, Perisic e Politano. Contro il Frosinone a San Siro, sabato 24 novembre, il tecnico di Certaldo riavrà a disposizione Nainggolan, rimasto in panchina a Bergamo. L’assenza del belga si è fatta sentire. In mezzo al campo sono mancati i suoi inserimenti offensivi e i rifornimenti a Icardi, che per ricevere un pallone è stato costretto a giocare lontano dall’area di rigore. Ma appunto il problema principale da risolvere resta il reparto arretrato. I gol di Mancini e Djimsiti sono arrivati su calci da fermo, i primi in questo campionato. Servirà dimenticare in fretta la disfatta di Bergamo per non rovinare l’ottimo lavoro fatto fin ora. Anche perché le gare con Frosinone, Tottenham e Roma incombono e non si possono sbagliare.