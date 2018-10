L'Inter si prende il derby nel recupero: gol di Icardi, ma il Milan paga l'errore di Donnarumma

Decide Icardi al minuto 92. Un tango argentino a tinte nerazzurro. Complice un’uscita sciagurata di Donnarumma e un errore in mezzo all’area di Musacchio, è l’Inter a vincere il derby all’ultimissimo respiro. I nerazzurri tornano terzi a 19 punti, mentre per il Milan è un pesantissimo passo indietro dopo le ultime prestazioni. Gode Luciano Spalletti e con lui gli oltre 78mila di San Siro, mentre rosica Rino Gattuso, che se la può prendere con i suoi giocatori, che praticamente non fanno mai la partita. I rossoneri non hanno idee, soffrono per tutti i 90’ e crollano nel recupero. Icardi il gol lo aveva già segnato al minuto 11, annullato per fuorigioco. Poi, è sempre e solo l’Inter con Perisic che impegna Donnarumma di testa e con de Vrij che colpisce il palo al 34’. Fino all’errore, prima dell’intervallo, di Vecino. Nella ripresa continua a giocare solo l’Inter. Gattuso prova a scuotere i suoi inserendo Cutrone, ma per il Milan le cose non cambiano. È troppo lento, macchinoso e prevedibile. Infatti, al 92’ basta un cross di Vecino, un’uscita sciagurata (sciaguratissima) di Donnarumma, una scivolata di Musacchio e un colpo di testa di Icardi a regalare il derby all’Inter. Una bella carica di entusiasmo prima della trasferta di Barcellona.

