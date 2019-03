Inter, Spalletti: «Ranocchia centravanti perché non ho attaccanti. Icardi? Infortunato come Keita»

Spalletti boccia l'Inter alla Sardegna Arena, in particolare la prova dei nerazzurri fino all'intervallo. La reazione nella ripresa, però, non ha permesso di evitare la sconfitta: 1 punto nelle ultime 2 partite e terzo posto in bilico. Il Milan, domani pomeriggio a San Siro contro il sassuolo, prepara il sorpasso in classifica. «Prestazione brutta nel primo tempo, sono d'accordo. È andato male tutto: la palla girava male, c'erano poca qualità e poca intuizione, si sono vinti pochi duelli per conquistare la palla. A bbiamo cominciato in maniera troppo timida e non dovevamo farlo: abbiamo fatto circolare la palla troppo lentamente. Non siamo stati bravi a portare la palla sul piano del palleggio. La reazione c'è stata nel secondo tempo, dove abbiamo fatto molto bene ma se non fai gol poi il risultato è questo Nella ripresa è stata un'altra partita, ma ormai ci eravamo creati da noi le nostre difficoltà. Dispiace per il ko, tre-quattro occasioni nel secondo tempo le abbiamo create ». Così l'allenatore dell'Inter dopo la sconfitta con il Cagliari. Spalletti, però, difende la decisione di inserire Ranocchia nel finale per recuperare lo svantaggio: «Era una scelta corretta, mi serviva più lui di un altro giocatore di movimento in avanti. Poi se ne può parlare fin che si vuole». Sulla situazione di Icardi, il tecnico chiede che «se ne parli come un caso di infortunio come viene fatto per Keita», l'altro elemento d'attacco che in questo momento manca. «In questa situazione ci troviamo», conclude Spalletti.

