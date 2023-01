Lautaro gol, l'Inter supera 1-0 il Verona e aggancia la Juve al terzo posto

Senza faticare troppo arrivano i tre punti. A San Siro, davanti a poco più di 70mila spettatori, l’Inter vince 1-0 contro il Verona, agganciando la Juventus in classifica e portandosi a -1 dal Milan, avversaria in Supercoppa tra quattro giorni. Decide un gol di Lautaro Martinez, al nono centro in campionato. Adesso Simone Inzaghi può pensare alla trasferta di Riyad, in Arabia Saudita. Contro i rossoneri è una sorta di rivincita della corsa scudetto della passata stagione e del derby perso 3-2 il 3 settembre. Insomma, una sorta di resa di conti, senza dimenticare che il 5 febbraio se ne giocherà un altro, l’ultimo.

La partita

Tornando al match, l’Inter inizia benissimo con il vantaggio firmato da Lautaro Martinez dopo solo 3’. L’argentino raccoglie un pallone vagante al limite dell’area e batte Montipò. Il Verona, senza Verdi, è poca roba davvero. Non impensierisce mai i nerazzurri, che in realtà sfiorano il raddoppio con un colpo di testa di Lautaro Martinez e una conclusione di Mkhitaryan dopo un’incursione centrale. Nella ripresa la situazione non cambia. Il Verona è davvero inoffensivo. Giocano solo i nerazzurri. Hien anticipa Dzeko su un pallone messo in mezzo da Dimarco e Lautaro Martinez raddoppia su lancio dalle retrovie di Acerbi, ma l’arbitro Fabbri annulla per un fallo dell’argentino su Dawidowicz. Il gol del raddoppio non arriva e i gialloblù si svegliano con Sulemana, ma Onana fa buona guardia e devia in angolo. Scampato il pericolo, l’Inter controlla il match e accelera in fase offensiva per chiudere il match. Un gran bel tentativo è il siluro da fuori di Asllani che termina sul fondo. Festeggia comunque l’Inter, che si riavvicina al Milan, distante un solo punto, in attesa di Riyad.