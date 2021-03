11 Marzo 2021

di Ugo Trani

(Lettura 3 minuti)







Notte di coppa all’Olimpico: immediato il flash back sulle pagine più emozionanti e romantiche della storia giallorossa. Lo Shakhtar Donetsk, rivale alle ore 21 nell’andata degli ottavi di Europa League, non è solo l’ultima società di Fonseca prima dello sbarco nella Capitale. È soprattutto il ricordo, invece, di una partita decisiva della splendida avventura nell’edizione 2018 della Champions, con la Roma semifinalista che rimane il miglior piazzamento raggiunto recentemente da un club italiano nella principale competizione continentale dopo la finale della Juve del 2017. Il 3 marzo di 3 anni fa, il gruppo di Di Francesco eliminò proprio la squadra ucraina, guidata proprio da Paulo: 1-0 qui nel ritorno degli ottavi, rete di Dzeko che stasera torna a disposizione. Da quella tappa è possibile ripartire. I Friedkin che guardano, oltre al prestigio (pure del nostro calcio), anche al bilancio: già incassati 11,94 milioni, andando avanti nel torneo il raccolto diventerebbe più sostanzioso. Vincendolo, gararantisce il posto in Champions.

AMARCORD IN PANCHINA

«Non mi piace affrontare le mie ex squadre, se avessi potuto scegliere avrei evitato sia lo Shakhtar che il Braga. Mi dispiace giocare senza tifosi. Se in Ucraina ci sarà questa possibilità, meglio». Fonseca si prepara a riabbracciare il suo pubblico, anche se la gara di ritorno, il 18 marzo, si giocherà a Kiev e non a Donetsk. Il legame con il club ucraino è forte. Lì Paulo ha conosciuto la seconda moglie Katerina («Il mio cuore si spezzerà un pò, qualsiasi sia il risultato» ha ammesso la signora Fonseca, svelando lo stato d’animo del del marito, «stravolto» dopo il ko nel derby), ex responsabile della comunicazione del presidente Akhemtov, dalla quale ha avuto il piccolo Martin (martedì ha compiuto 2 anni). E lì ha vinto 7 trofei in 3 anni (3 scudetti, 3 coppe dell’Ucraina e la Supercoppa nazionale) e si è travestito da Zorro dopo il successo sul City di Guardiola in Champions. In più 10 giocatori dell’attuale rosa sono stati con lui: capitan Stepanenko (non convocato perché convalescente), Pyatov, Ismaily, Dentinho, Antonio, Tete, Marlos, Patrick, Taison e Krystov. «Sarà una partita difficile, lo Shakhtar ha vinto due volte con il Real e pareggiato due gare con l’Inter. Fa sempre bene in Europa. Difendono molto corti e sono i più pericolosi del continente in contropiede. Dovremo fare una partita di grande sacrificio». Nonostante i risultati ottenuti nella prima fase contro le big, lo Shakhtar non è andato avanti in Champions. E il 17 agosto ha subito la manita proprio dai nerazzurri di Conte nella semifinale di Europa League (5-0). In campionato è al 2° posto a 4 punti dalla Dinamo Kiev. Meglio, dunque, la gestione di Paulo: «Castro ha altre idee, ma sta andando davvero bene. Ha cambiato per esempio il modulo, ora gioca con il 4-1-4-1, e quindi sono diventate differenti le intenzioni della squadra. È vero che li conosco bene ma anche loro conoscono bene me e il mio calcio. Abbiamo preparato la nostra tattica in funzione di ciò che fa lo Shakhtar in questo momento, non per il mio passato».

INCROCIO INEDITO

La Roma non ha mai affrontato lo Shakhtar in Europa League. I 3 precedenti (6 partite) sempre in Champions: 4 ko e 2 vittorie, con Spalletti (2006) e Di Francesco (2018) che si qualficarono pur perdendo rispettivamente a Donetks e a Kharkiv. Una sconfitta a testa, all’Olimpico e alla Donbass Arena, per Ranieri e Montella (eliminati nel 2011). Fonseca, intanto, incassa i complimenti dell’erede Castro, anche lui portoghese: «Ha lasciato un fantastico gruppo di giocatori. Anche dal punto di vista amministrativo, tutto funziona ed è collaudato, anche grazie a quanto fatto da lui. Qui ha vinto tanto ed è stato difficile sostituirlo. Ha lasciato una grande eredità. Giochiamo contro una delle squadre più forti, una delle candidate a vincere l’Europa League. Noi dobbiamo fare il nostro gioco ed essere disciplinati».