La prima vittoria di Attilio Gregori sulla panchina dell’Eretum Monterotondo è una manna dal cielo per i gialloblu che in rimonta, superano il Casal Barriera grazie ad un secondo tempo sontuoso. Gli ospiti si presentano al Cecconi con tanta voglia di far bene, complice un atteggiamento compassato dei padroni di casa che fa da contro altare alla maggior verve dei romani che si rendono pericolosi verso la porta di Mosciatti in ben due occasioni, prima di trovare il vantaggio al 43’ grazie ad una punizione di Costantini che oltrepassa la barriera sorprendendo il portiere sul palo vicino.La ripresa è tutta un’altra musica con gli eretini che rientrano in campo all’arrembaggio trovando il pareggio dopo pochi minuti quando Trincia, il migliore dei suoi, sguscia via in area di rigore dove viene falciato al momento del tiro. Per il direttore di gara, non ci sono dubbi. Rigore sacrosanto che Toscano realizza calciando centralmente. Il pareggio spiana la strada agli uomini di Gregori che dopo vari tentativi trovano il vantaggio su corner calciato da Mereu con Calabresi che incorna in rete. Nei minuti recupero, Bornivelli cala il tris con un gol da cineteca che è un misto di classe e potenza. Stop in avanti, doppio dribbling, e colpo da biliardo che trafigge il portiere.Soddisfatto del risultato il tecnico Attilio Gregori: “Il primo tempo non è andato sicuramente bene. Complice una serie di fattori, il vento e delle situazioni su cui non riusciamo ancora a lavorare come vorrei, siamo stati un po’ indolenti. Ci vuole pazienza, e una condizione fisica che per forza di cose dovrà crescere da qui alla fine del campionato. È un fattore su cui dobbiamo lavorare molto perché mi sono reso conto che in tutte e quattro le gare fin qui disputate, abbiamo sofferto nel corpo a corpo, la maggiore fisicità degli avversari. Questo oltre al lato tecnico, dove dobbiamo migliorare nel trovare soluzioni incisive. Oggi abbiamo provato Trincia vicino a Toscano, per dare più profondità al gioco. Credo che i risultati si siano visti perché nel secondo tempo abbiamo sfruttato questa impostazione per recuperare la partita e portarla a casa”.