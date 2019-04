© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Eretum supera all’inglese il Montalto scavalcando in classifica il Montespaccato, guadagnando così la quinta posizione. Obiettivo minimo per chiudere in alto, e confermare quanto di buono fatto la scorsa stagione, all’insegna dei giovani. Fabrizi e Trincia, il primo 2001 fatto in casa, il secondo 99’ preso a campionato in corso. Un bel banco di prova contro un Montalto tutt’altro che rassegnato che mette in difficoltà i padroni di casa, soprattutto nel primo tempo. Al 5’, azione personale di Pieri che arriva al tiro dai venti metri impegnando Alessandri in angolo. Sugli sviluppi dello stesso, Seck trova il tocco al volo che lambisce la rete dando l’illusione ottica del gol. L’Eretum risponde dalla distanza con le conclusioni di Fabrizi e Trincia che si perdono di poco alto sulla traversa. Nella ripresa, la musica cambia e suona musica dolce per i giallo blu che dopo appena tre minuti trovano il vantaggio con un colpo di testa di Fabrizi, pescato in area da un cross al bacio di Pasqui. Gli ospiti non stanno a guardare e al 12’ sfiorano il pareggio su corner che trova lo stacco di Acatullo di un soffio fuori. Due minuti dopo, Calabresi c’entra la traversa su punizione dal limite. Al 22’ gli eretini chiudono i conti della gara con Trincia che finalizza da due passi una perfetta triangolazione con Fabrizi e Bornivelli. Il Montalto ci prova, d’orgoglio, ma la gara non si riapre. L’Eretum torna così alla vittoria, un buon auspicio prima della lunga sosta.Soddisfatto del risultato il tecnico Attilio Gregori: "Abbiamo affrontato una squadra giovane, con un buon piglio. Vincere non era facile come poteva sembrare. Ci prendiamo questi tre punti che ci fanno salire in classifica, affrontando la sosta con più serenità. Lavoremo durante questo periodo per ripresentarci al meglio, consapevoli che dobbiamo migliorarci per poter chiudere questo campionato il più in alto possibile".