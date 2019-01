© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Eretum Monterotondo torna al successo, e riprende la corsa al vertice interrotta dopo i due ko subiti prima della sosta natalizia. Nella gara casalinga contro il Montespaccato, gli uomini di Solimina partono forte, trovando il doppio vantaggio nel giro di pochi minuti. Pronti e via, Toscano trasforma con il rigore concesso dall’arbitro per un intervento scomposto in area di rigore. Neanche il tempo di riordinare le idee per gli ospiti che è Mastrantoni a sigla il raddoppio eretino. Nella ripresa, l’avvio è una fotocopia del primo tempo, con la differenza che il protagonista diventa il duca Aimone Calì, che nel giro di pochi minuti, ristabilisce la parità con una splendida doppietta. L’Eretum si risveglia dal torpore grazie ad una magistrale punizione di Mereu che oltrepassa la barriera infilandosi all’angolino. Al 33’ Bornivelli chiude i conti del match siglando il definitivo 4-2.Al termine dell’incontro, soddisfazione nelle parole del tecnico eretino, Claudio Solimina: “abbiamo ottenuto una vittoria fondamentale per ripartire contro un avversario molto forte, cui voglio fare i complimenti. Non era facile vincere contro una squadra con queste qualità, con dei giovani molto bravi, e con giocatori importanti come Calì. Siamo entrati in campo con il giusto atteggiamento, disputando un ottimo primo tempo, frutto del lavoro settimanale, mirato e studiato. L’idea era quella di indirizzare subito la partita, ci siamo riusciti, poi abbiamo avuto un calo al rientro in campo, subendo la loro reazione che c’è stata, complice anche qualche nostro errore. I ragazzi poi sono stati bravi a ritrovare lucidità, ricompattandosi e disputando una seconda parte della ripresa sulla falsariga del primo tempo, trovando poi il doppio vantaggio che ci ha poi permesso di gestire il risultato fino alla fine”.Un commento meritevole sulla gara del giovane Guidotti, apprezzato dalle tribune, e dal tecnico “È un ragazzo che si applica molto, con delle ottime qualità, in fase difensiva e di inserimento. Non è mai facile per un classe ’99 emergere in un campionato importante come l’eccellenza, per questo sono molto contento della sua prova perché è un ragazzo umile, che lavora a testa bassa tutti i giorni con serietà”.