Prova di forza dell'Reretum Monterotonfo, che al Cecconi regola con un eloquente 3-0 lo DSporting Genzano, una delle squadre del momento del girone A dell'Eccellenza. La squadra di Claudio Solimina passa dopo 17 minuti di gioco con il giovane Tomassetti, che al 25' perde Calabresi per infortunio. Il primo tempo si chiude sul vantaggio minimo per i gialloblù, che mostrano qualcosa di più sul piano del gioco, anche se in termini di occasioni non ci sono state particolari emozioni. La rete del vantaggio, l'Eretum l'ha trovata al secondo affondo, mentre le altre due reti che hanno mandato ko lo Sporting Genzano, le ha messe a segno una "vecchia volpe" delle aree di rigore, quel Gianluca Toscano che contina ad essere il calciatori più prolifico di tutta la storia del campionato di Eccellenza. Con la doppietta segnata ieri, Toscano è infatti salito a 210 reti. Le due reti dell'attaccante sono state segnate al 25' e 35' del secondo tempo, che è stato sempre tranquillamente in mano all'Eretum.