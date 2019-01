L'ennesima rimonta nel finale regala il pareggio al Ferentino

Continuano le partite d’andata della Coppa Italia Promozione con il Ferentino che ormai si è abituato ed ha abituato i propri tifosi a rimonte impossibili. Ed infatti anche nella partita contro il Suio Terme di Castelforte di Gennaro Pernice, gli amaranto ad un passo dalla fine riescono a trovare il gol del definitivo 2-2 dopo essere stati in svantaggio per due reti a zero per buona parte della gara. I padroni di casa non sono nuovi a questo tipo di prestazione, infatti dopo il recupero sul Monte Biagio, l’Anitrella riacciuffata nel big match ora tocca anche al Suio subire la “Legge del Ferentino” nel segno di D’Arpino che regala alla sua squadra e ai suoi tifosi un altro pomeriggio ricco di emozioni.

Ultimo aggiornamento: 18:40

