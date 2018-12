L'Empoli supera il Bologna ma il club per il momento conferma Inzaghi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vittoria importante in chiave salvezza dell'Empoli che al Castellani supera 2-1 il Bologna distanziando di 5 punti in classifica gli emiliani terzultimi. Filippo Inzaghi rischia l'esonero ma il club rossoblù ha deciso di andare avanti con il proprio allenatore per il momento.Al 10' il vantaggio dei padroni di casa con Caputo che riceve un suggerimento di Krunic al limite dell'area, e dopo una triangolazione con La Gumina supera Skorupski di destro. Al 14' gli emiliani hanno la palla del pari con un colpo di testa di Palacio fuori. Alla mezz'ora è Danilo a vedersi anticipare all'ultimo da Maietta al momento della conclusione. Sull'altro fronte è ancora Caputo a impegnare severamente Skorupski che gli nega il raddoppio. Al 41' il pari rossoblù con Poli che finalizza una azione propiziata da Palacio. All'80 il gol partita dei toscani con La Gumina pronto alla zampata sotto porta su assist di Zajc. Il Bologna non ci sta e si getta a capofitto alla ricerca del pari, all'84' colpo di testa di Svanberg alto di poco. Finale palpitante con il Bologna arrembante, protagonista in due occasioni Santander. Nel recupero, su azione da corner, Danilo salva l'Empoli con un intervento sulla linea di porta. L'Empoli di Iachini sale a 16 punti, fermo a 11 il Bologna all'ottavo ko stagionale in campionato.